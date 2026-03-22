Serata da protagonista assoluto per Marcel Hartel, che trascina il St. Louis City SC al 3-1 contro il New England Revolution in Mls. Il centrocampista tedesco firma un gol spettacolare all’83’: intercetta un passaggio di Brayan Ceballos e, al volo da distanza notevole, sorprende Matt Turner con una conclusione incredibile. La rimonta è completata anche grazie alla rete di Simon Becher e vale il primo successo stagionale per la squadra guidata da Yoann Damet. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il gol dell'anno arriva dalla Mls? I compagni non ci possono credere...

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MESSI VS. PELÉ L'arrivo di Lionel Messi in MLS ha segnato un prima e un dopo in termini economici. L'argentino guadagna tra i 70 e gli 80 milioni di dollari all'anno all'Inter Miami. Una cifra che include il suo stipendio, i bonus e molteplici accordi commerci facebook

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