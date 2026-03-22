A Cava dè Tirreni si è spezzata la lunga serie di sconfitte del Foggia, che ottiene un punto sul difficile campo della Cavese. I rossoneri recriminano per un contrasto Menegazzo-Cionek che non viene sanzionato né dal direttore di gara né dopo revisione Fvs. Un punto che porta la Cavese a 36 punti ma che vede gli aquilotti non sfruttare al meglio la possibilità di allontanarsi definitivamente dalla zona play out contemporaneamente avvicinarsi alla zona play-off. Il Foggia resta ultimo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Foggia interrompe la striscia negativa: 0-0 a Cava

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