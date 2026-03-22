Il diritto di dissentire e il dovere di ascoltare

In un’epoca in cui l’obiezione viene spesso praticata e discussa, si approfondisce il rapporto tra il diritto di dissentire e la responsabilità di ascoltare gli altri. L’etica dell’obiezione si confronta con le modalità di confronto nel dibattito pubblico, dove il gesto di opporsi è diventato frequente. La discussione si concentra sul ruolo di questi due aspetti nel contesto sociale attuale.

Cultura, inclusione e accessibilità si incontrano in un progetto che mette al centro la lettura e l’esperienza sensoriale Dal “sì, ma” automatico al silenzio che precede il dialogo: perché il vero confronto si sta perdendo in famiglia, a scuola e nei contesti sociali, e come l’educazione può restituirgli senso e valore L’etica dell’obiezione non è un’opinione: nello spazio pubblico contemporaneo, obiettare è diventato un gesto inflazionato. Si obietta per prendere posizione, per difendersi, per mostrarsi competenti o semplicemente per non cedere terreno. Ma proprio perché così diffusa, l’obiezione rischia di perdere il suo valore più autentico: quello di essere uno strumento di dialogo e non di contrapposizione sterile. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Articoli correlati

Leggi anche: Francia, svolta nel diritto di famiglia: abolito il “dovere coniugale”

Leggi anche: L'intervento di Houellebecq: “Dal diritto al dovere di morire”

Una raccolta di contenuti su Il diritto di dissentire e il dovere di...

Discussioni sull' argomento Arrestato il pacifista ucraino Yurii Sheliazhenko: quando la guerra cancella il diritto di dissentire; Referendum, confronto Nordio-Grosso. Il ministro: Più garanzie per i cittadini. L'avvocato: La riforma non serve a nulla; Il diritto di sciopero sotto attacco: cosa rivela la decisione europea; Lugo di Ravenna: il collegio docenti ha potere… fino ad un certo punto.

Il diritto di dissentire (senza essere messi alla gogna sui social da un ministro)In Italia ormai accade anche questo: essere esposti alla gogna mediatica da un ministro semplicemente per aver espresso il proprio dissenso su un’opera ingegneristica. È successo a Dario Costa, 21 ... greenme.it

Buonasera! Per il referendum prenderò un giorno di permesso speciale per “Diritto di voto”. Cosa devo allegare come giustifica Il timbro del voto effettuato sulla tessera elettorale facebook

«Noi dobbiamo mettere la nostra forza al servizio del diritto. E il diritto è contrario al bombardamento delle città nemiche», disse il vescovo Bell. E le stesse coraggiose constatazioni, dall’altra parte, nella Germania devastata, le pronunciava #vonGalen alle For x.com