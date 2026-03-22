Il diritto di dissentire e il dovere di ascoltare

Da ilblogdigio.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’epoca in cui l’obiezione viene spesso praticata e discussa, si approfondisce il rapporto tra il diritto di dissentire e la responsabilità di ascoltare gli altri. L’etica dell’obiezione si confronta con le modalità di confronto nel dibattito pubblico, dove il gesto di opporsi è diventato frequente. La discussione si concentra sul ruolo di questi due aspetti nel contesto sociale attuale.

Cultura, inclusione e accessibilità si incontrano in un progetto che mette al centro la lettura e l’esperienza sensoriale Dal “sì, ma” automatico al silenzio che precede il dialogo: perché il vero confronto si sta perdendo in famiglia, a scuola e nei contesti sociali, e come l’educazione può restituirgli senso e valore L’etica dell’obiezione non è un’opinione: nello spazio pubblico contemporaneo, obiettare è diventato un gesto inflazionato. Si obietta per prendere posizione, per difendersi, per mostrarsi competenti o semplicemente per non cedere terreno. Ma proprio perché così diffusa, l’obiezione rischia di perdere il suo valore più autentico: quello di essere uno strumento di dialogo e non di contrapposizione sterile. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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