Il declino economico è figlio della rinuncia alle ricette liberali

Dopo gli anni del boom economico, l’Italia ha attraversato un periodo di rallentamento che ha portato a un declino economico. La rinuncia alle politiche liberali adottate in passato ha influenzato le decisioni politiche e le strategie di sviluppo del paese. Nei decenni successivi, si sono verificati cambiamenti nelle politiche economiche e nel mercato del lavoro, contribuendo a questa fase di stagnazione.

Ma cosa è successo all’Italia dopo gli anni del boom economico? Siamo passati dal miracolo che ha trasformato l’Italia da una paese contadino a una potenza industriale, sino ai giorni nostri: dove un governo si dice soddisfatto di una crescita del prodotto e dunque dei redditi che non supera l’1% l’anno. È la domanda che si fanno Pietro Modiano e Marco Onado in un pamphlet (ma aveva ben altre ambizioni se uno dei due autori, Onado, non fosse venuto a mancare in corso d’opera) appena sfornato dal Mulino, Venti Contrari. I due economisti sono figli di quella cultura liberal italiana, che solo apparentemente può apparire vicina a quella dei liberali classici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il declino economico è figlio della rinuncia alle ricette liberali Articoli correlati Merz: ‘servono forti decisioni UE per evitare il declino economico’Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha invitato l’Europa ad adottare “decisioni forti”, tra cui una drastica riduzione delle normative, se vuole... Vibo Valentia, aree industriali in crisi: strade, capannoni abbandonati e rischio declino economico. Urge rilancio.La provincia di Vibo Valentia, nel cuore della Calabria, affronta una crisi silenziosa nelle sue aree industriali. Una raccolta di contenuti su declino economico Temi più discussi: Il declino economico è figlio della rinuncia alle ricette liberali; Il caos imposto dagli Usa, conseguenza della crisi americana; Il declino dei giganti dell’export; Cassino in piazza contro il declino industriale. Appello «per fermare il declino della città». Il movimento Ricostruire Fermo pronto a formare una listaFERMO - «Fermo può cambiare solo se i cittadini decidono di mettersi in gioco, non come semplici elettori chiamati a votare ogni cinque anni, ma come protagonisti responsabili del futuro della città» ... cronachefermane.it Scuola, inflazione e sanità: gli italiani chiedono protezione e temono il declinoI dati della survey realizzata da Monitoring Democracy (Bocconi) in collaborazione con SWG. Il 51% dei giovani vede un malessere psicologico molto diffuso tra gli studenti, contro il 32% degli over 65 ... ilsole24ore.com Il rischio non è un declino scientifico del continente. Il rischio è più sottile: che l’Europa diventi la grande università del mondo, eccellente nei laboratori ma sempre meno capace di trasformare quella conoscenza in imprese, tecnologie e potere economico. - facebook.com facebook Il governo Meloni e il declino dell’Italia (declino economico e demografico). Ne ho scritto per ItalianiEuropei. È un’analisi, fondata sui dati, un po’ diversa da quello che si sente in giro… x.com