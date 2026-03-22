Il crepuscolo degli alibi | la Roma di Gasperini si gioca l’onore contro il Lecce

Nella mattinata di oggi, il silenzio di Trigoria è stato interrotto da un summit tecnico tra i membri della squadra di Gasperini, che si prepara a affrontare il Lecce. La sessione si è svolta in un’atmosfera concentrata e senza interventi esterni, mentre i giocatori e lo staff hanno discusso le strategie per la prossima partita. La sfida rappresenta un banco di prova importante per entrambe le formazioni.

Nella mattinata di oggi, il silenzio di Trigoria è stato rotto solo dal brusio di un summit tecnico dai toni definiti “interlocutori”, preludio a una sfida che non ammette appelli. A poche ore dal fischio d’inizio di Roma-Lecce, il sodalizio giallorosso si ritrova a gestire le macerie di un mese di marzo catastrofico, che ha visto svanire il tesoretto di +7 sulla Juventus e ha sancito l’uscita traumatica dall’ Europa League sotto il peso di quattro reti incassate tra le mura amiche. Il vertice di venerdì tra Ryan Friedkin, Gasperini, Ranieri e Massara ha cristallizzato l’attuale impasse: il tecnico orobico, pur isolato dai risultati recenti, resta convinto di poter invertire la rotta, ma la sua posizione rimane legata a un unico, imprescindibile risultato: i tre punti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Il crepuscolo degli alibi: la Roma di Gasperini si gioca l’onore contro il Lecce Articoli correlati L’ultima chiamata di Trigoria: la Roma di Gasperini si gioca il futuro contro il LecceNella mattinata di oggi, l’atmosfera attorno al centro sportivo di Trigoria riflette la gravità di una congiuntura stagionale senza appello. Leggi anche: Roma-Cagliari, Gasperini si gioca la Champions: l’Olimpico contro il “miracolo” Pisacane FATTA PER RASPADORI ALLA ROMA LA RISPOSTA DI GASPERINI #shorts Contenuti e approfondimenti su Il crepuscolo degli alibi la Roma di... Roma-Bologna, Gasperini: Koné sta peggio degli altri. Wesley: Espulsione inaccettabileIn crisi di risultati, di gioco e in piena emergenza infortuni, la Roma domani sera contro il Bologna gioca una partita fondamentale per il suo futuro. Un’eventuale eliminazione dall’Europa League ren ... asromalive.it La conferenza stampa di Gasperini alla vigilia di Roma-BolognaGian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Bologna, ritorno degli ottavi di finale di Europa League. asroma.com