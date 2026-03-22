Il Como ha battuto il Pisa con un punteggio di 5-0, consolidando il suo quarto posto in classifica. La partita si è svolta senza particolari scontri e ha visto il Como dominare durante tutto l’incontro. Nel frattempo, la Juventus ha pareggiato in casa, lasciando invariata la distanza di tre punti tra le due squadre.

Il Como travolge il Pisa e sfrutta il pareggio interno della Juventus, consolidando il quarto posto in classifica, a +3 dai bianconeri. La rete di Diao al 7' indirizza subito la partita in favore degli uomini di Fabregas, che trovano il raddoppio con Douvikas al 29'. In apertura di ripresa (al 48') Baturina porta il risultato sul 3-0, mentre il poker al 75' è siglato da Nico Paz. Perrone all’81’ fissa il risultato sul 5-0. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il Como travolge il Pisa 5-0 e vola a +3 sulla Juve

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