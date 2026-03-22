Il Como surclassa il Pisa e alimenta il sogno Champions | toscani abbattuti 5-0 staccata la Juve

Il Como ha battuto il Pisa con un punteggio di 5-0, ottenendo la quinta vittoria consecutiva e superando temporaneamente la Juventus in classifica. La squadra ha mostrato un gioco efficace e ha dominato l'incontro dall'inizio alla fine, mentre il Pisa ha subito un pesante ko. La partita si è svolta senza reti nel primo tempo, ma nel secondo il Como ha preso il controllo e ha segnato cinque gol.

Como-Pisa 5-0 Marcatori: 7' pt Diao, 29' pt Douvikas, 3' st Baturina, 30' st Paz, 36' st Perrone Como (4-2-3-1): Butez 6; Van der Brempt 6, Kempf 6.5, Diego Carlos 6.5 (32' st Goldaniga 6), Moreno 7; Perrone 7.5, Da Cunha 6.5 (13' st Caqueret 6); Diao 7.5 (32' st Kuhn 6.5), Paz 7, Rodriguez 6 (37' pt Baturina 7.5); Douvikas 7 (14' st Morata 6). In panchina: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Valle, Sergi Roberto, Lahdo, Smolcic, Vojvoda, De Paoli. Allenatore: Fabregas 6.5. Pisa (3-4-2-1): Nicolas 5.5; Albiol 5.5, Caracciolo 5, Canestrelli 4.5 (32' st Iling-Junior 5.5); Loyola 6 (19' st Stengs 5), Hojholt 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Como surclassa il Pisa e alimenta il sogno Champions: toscani abbattuti (5-0), staccata la Juve Articoli correlati Cagliari-Como 1-2: la magia di Da Cunha alimenta il sogno Champions dei larianiCagliari, 7 marzo 2026 – Blitz del Como che sbanca l’Unipol Domus battendo 2-1 il Cagliari e aggancia momentaneamente la Roma al quarto posto a quota... Como-Pisa tra sogno Champions e incubo retrocessione: il pronosticoPISA, ITALY - JANUARY 6: Maximo Perrone of Como 1907 in action during the Serie A match between Pisa SC and Como 1907 at Arena Garibaldi on January... Una selezione di notizie su Como surclassa Discussioni sull' argomento Il Como batte anche la Roma e il profumo Champions è sempre più forte!; Il Como batte la Roma, l’Atalanta scivola a 7 punti dalla zona Champions; Il Como batte 2-1 la Roma e torna al quarto posto; Serie A, Lazio batte il Milan. Ok Como, Genoa, Pisa e Bologna. VIDEO. Como sogna, Roma ko e rabbia: Malen non basta. Fabregas è quarto, Gasp si infuriaComo sogna, Roma ko e rabbia: Malen non basta. Fabregas è quarto, Gasp si infuria - La Gazzetta dello Sport - [...] Il Como in questo momento ha un organico con più qualità dei giallorossi e i cam ... marione.net EVENTI SPORT SPETTACOLO CULTURA. LEGA SERIE A 2025 - 2026 SERIE A ENILIVE. MILE SVILAR 29a. GIORNATA 15 MARZO 2026 .ORE 20 45 STADIO GIUSEPPE SINIGAGLIA COMO SERIE A - ENLIVE #LegaSerieA #SerieAEnilive #Sky facebook Serie A, il Milan perde con la Lazio e l'Inter allunga a + 8; il Como batte la Roma ed è da solo al quarto posto. di Paolo Pacchioni x.com