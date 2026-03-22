Il commento L’Aston Villa non spaventa più i rossoblù

L’Aston Villa non rappresenta più una minaccia per il Bologna, che questa notte all’Olimpico ha vissuto momenti intensi. La partita ha riportato i rossoblù tra le prime otto squadre qualificate per l’Europa League, suscitando entusiasmo tra i tifosi e cambiando gli equilibri in classifica. La squadra italiana ha dimostrato di poter competere ad alti livelli, lasciando alle spalle le paure precedenti.

Tassi La notte di passione dell’Olimpico riaccende il Bologna. Non solo perché lo catapulta fra le prime otto squadre dell’Europa League. Ma perché rinsalda il vincolo fra tifoseria e squadra e moltiplica l’autostima di un gruppo che si era smarrito nelle nebbie dei mesi cupi. La festa rossoblù sotto lo spicchio di curva amica all’Olimpico è lo specchio fedele di un entusiasmo ritrovato fra le scariche di adrenalina di una partita mozzafiato. Contro la Roma di Gasp, Italiano e la sua squadra hanno espresso il meglio in termini di strategia, aggressività e forza offensiva. Una combinazione difficile da trovare in una dimensione tattica nuova, che privilegia le coperture al calcio di puro assalto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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