L'Università di Pavia ha ripreso in gestione il Campus Aquae, la struttura che si trova all’ingresso dell’ateneo. La gestione è stata prorogata e la struttura è stata ufficialmente riconsegnata all’ateneo, come indicato dall’insegna visibile sopra l’ingresso. La restituzione del campus si è conclusa con questa formalità, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui motivi della proroga.

Pavia – Università degli studi di Pavia , si legge sull’insegna sopra l’ingresso del Campus Aquae: all’Ateneo è stata restituita la struttura. Il passaggio formale è avvenuto in seguito alla liquidazione giudiziale di Sgs, già concessionaria dell’immobile di Strada Cascinazza con aule didattiche, piscine, centro benessere e mensa. Gli studenti e i docenti, però, con ogni probabilità non si accorgeranno di nulla. Per assicurare la continuità dei servizi di gestione degli impianti sportivi, anche a tutela dei corsi di laurea, l’Università ha disposto infatti la prosecuzione della gestione da parte di Sport Dream fino al 31 agosto. Dal 1°... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Campus Aquae restituito all’Ateneo: “Gestione prorogata”

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