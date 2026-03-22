Il bilancio di Renna | Agenti e telecamere sicurezza rafforzata

L’assessore alla Sicurezza ha presentato il bilancio dei suoi cinque anni di mandato, evidenziando un aumento di telecamere e di agenti impiegati dalla polizia locale. Ha sottolineato che sono stati rafforzati sia gli strumenti tecnologici sia la presenza umana sul territorio per garantire una maggiore sicurezza. La comunicazione è stata fatta attraverso una conferenza stampa dedicata ai giornalisti.

"Più telecamere e più personale per la polizia locale". Lo rivendica Paolo Renna, assessore alla Sicurezza, nel tracciare il bilancio dei sui cinque anni di mandato. Nella consapevolezza che "molto è stato fatto, altrettanto resta da fare", ammette l’assessore. "La sicurezza urbana è sempre stata una delle priorità centrali dell’azione amministrativa – dichiara Renna –. In questi cinque anni si è lavorato con determinazione per rafforzare il ruolo della polizia locale, investendo su personale, tecnologia, mezzi e formazione. Uno dei risultati più significativi di questo mandato è stato il potenziamento del sistema di videosorveglianza. Per garantire una presenza concreta e costante, l’amministrazione ha rafforzato l’organico della polizia locale attraverso nuove assunzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il bilancio di Renna: "Agenti e telecamere, sicurezza rafforzata" Articoli correlati Troppe croci nel bilancio della Polizia Locale, aumentano le vittime sulle strade. "In arrivo 14 agenti in più per la sicurezza"Se il numero totale dei sinistri nel 2025 segna un lieve calo rispetto all'anno precedente, a preoccupare è la gravità degli impatti. Marigliano, il sindaco Bocchino incontra il Prefetto di Napoli: sicurezza rafforzata nelle ore seraliConfronto istituzionale sul tema della sicurezza urbana tra il sindaco di Marigliano, Gaetano Bocchino, e il Prefetto di Napoli, Michele di Bari. Una raccolta di contenuti su Il bilancio di Renna Agenti e... Discussioni sull' argomento Macerata, 5 anni di amministrazione: il bilancio dell’assessore alla sicurezza; Centro tra viabilità e negozi chiusi: Eventi e festival non bastano. La replica: sempre pronti al dialogo; L’arbitro di Napoli-Lecce: fischia il siciliano Abisso: bilancio negativo con i giallorossi; L’arbitro di Roma – Lecce, fischia Sacchi: 7 vittorie in 18 partite con i giallorossi. #Primavera1, le #formazioni ufficiali di #JuventusMilan: #Renna con #Borsani e #Domnitei davanti - #JuveMilan @acmilanyouth #ACMilanPrimavera #MilanPrimavera #MilanYouth x.com L'Arcivescovo Metropolita di Catania Luigi Renna ha sottolineato che per Catania questa non è una bocciatura ma un momento di riflessione:"Le capacità e le risorse di Catania sono sotto gli occhi di tutti. Questa città è già vivace culturalmente ma per crescer - facebook.com facebook