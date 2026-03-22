Vittoria tanto preziosa quanto sofferta. Il Barcellona, nel giorno dell’omaggio a Ronaldinho che ieri ha compiuto gli anni, ha battuto 1-0 il Rayo Vallecano e dopo la doccia può sistemarsi sul divano per vedere il derby madrileno, in programma alle 21, con una dote di 7 punti di vantaggio sul Madrid (la classifica). La squadra di Flick deve ringraziare il suo portiere Joan García, uscito acciaccato nella partita col Newcastle ma titolare e prodigioso in varie occasioni. Il Barcellona arriva a 17 vittorie consecutive in casa ma mostra problemi difensivi quasi clamorosi. Partita avviata da un miracolo di Joan García al primo minuto e decisa da una rete di Araujo al 25’: colpo di testa al secondo palo in un duello con Pathe Ciss su angolo di Cancelo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Barcellona vince con Araujo e i miracoli di Garcia: +7 aspettando il derby di Madrid

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