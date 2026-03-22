Iapichino argento nel lungo femminile ai Mondiali indoor di atletica 2026

A 2026, ai Mondiali indoor di atletica, Larissa Iapichino ha conquistato la medaglia d’argento nel salto in lungo femminile, restando dietro a De Sousa che ha saltato 6 metri. La gara si è svolta in un’atmosfera di grande intensità, con le atlete che si sono sfidate fino all’ultimo tentativo. La competizione ha visto la partecipazione di diverse atlete di alto livello.

Larissa Iapichino vince la medaglia d’argento nel salto in lungo femminile ai mondiali indoor alle spalle di De Sousa che salta 6.92. L’azzurra ha tirato fuori un grande salto a 6.87 nel momento in cui serviva rispondere a De Sousa. Che però ha immediatamente replicato. Per l’Italia è la quarta medaglia a Torun. Terza Linares con 6.80. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iapichino argento nel lungo femminile ai Mondiali indoor di atletica 2026 Articoli correlati LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: argento per Larissa Iapichino nel lungo! Fabbri soporifero in avvioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI INDOOR DI ATLETICA L’ITALIA PUÒ VINCERE IL MEDAGLIERE? GLI ASSI DELL’ULTIMA... Mondiali indoor atletica 2026: le avversarie di Larissa Iapichino nel salto in lungoLarissa Iapichino sarà una delle donne da battere nella gara femminile di salto in lungo valevole per i Mondiali indoor di atletica 2026, che si... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Iapichino argento Temi più discussi: Atletica, quattro toscani ai Mondiali indoor di Torun: Ceccarelli, Diaz, Iapichino e Fabbri tra i convocati; Donne: Battocletti missione indoor, Dosso flash; Date e orari delle gare dei Mondiali indoor di atletica; Da Furlani a Iapichino, l'Italia sogna ai mondiali di atletica. Larissa Iapichino vince l'argento nel salto in lungo ai Mondiali indoor: secondo posto con 6.87, oro alla portoghese De SousaTORUN - Una mattina che sembrava sonnacchiosa, dopo il doppio fuoco d’artificio di Nadia Battocletti e Zaynab Dosso sabato. Leo Fabbri che apre con un lancio nullo la finale del peso al Mondiale ... corriere.it LIVE Iapichino salta sull'argento mondialePrima medaglia mondiale in carriera per Larissa Iapichino. La saltatrice azzurra è d'argento ai Mondiali indoor di Torun con la misura di 6,87. Quarto podio per l'Italia nella rassegna iridata dopo gl ... fidal.it Italia, ecco la quarta medaglia! Iapichino d’argento nel salto in lungo: l’azzurra atterra a 6.87 e si piazza alle spalle della portoghese De Sousa. Brava Larissa! facebook