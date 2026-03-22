IA supera l’uomo | Karpathy rivela il nuovo collo

Il 22 marzo 2026, il ricercatore Andrej Karpathy ha annunciato che l’intelligenza artificiale ha superato le capacità umane in alcuni compiti con metriche oggettive. La notizia riguarda il settore tecnologico e solleva interrogativi sulle prestazioni delle macchine rispetto alle competenze umane. La dichiarazione si basa su risultati di test e studi condotti recentemente.

Il 22 marzo 2026, il ricercatore Andrej Karpathy ha sollevato una questione fondamentale per l’industria tecnologica: l’intelligenza artificiale sta superando le capacità umane nei compiti con metriche oggettive. Dopo aver trascorso mesi a ottimizzare manualmente la configurazione di addestramento del modello GPT-2, Karpathy ha affidato il processo a un agente autonomo per una notte sola. Il sistema automatico ha individuato aggiustamenti sottili che sfuggivano all’occhio esperto del ricercatore. Questi dettagli interagiscono tra loro in modi complessi, visibili solo a una ricerca sistematica e non alla percezione umana. La conclusione è netta: nelle aree dove i risultati sono misurabili facilmente, gli esseri umani costituiscono ormai il collo di bottiglia principale della ricerca. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IA supera l’uomo: Karpathy rivela il nuovo collo Articoli correlati Giulia De Lellis rivela il significato del ciondolo a forma di fagiolo che porta sempre al colloAvete notato che Giulia De Lellis non si separa mai da un ciondolo a forma di fagiolino? Ecco qual è il significato simbolico del gioiello. IA in crescita: il mercato dell’intelligenza artificiale supera i 1,8 miliardi di euro**L’Intelligenza Artificiale sta diventando un mercato di primo piano, con un valore stimato di 1,8 miliardi di euro, in crescita del 50% rispetto...