i tulipani nelle crete tra eventi e problemi

La terza edizione di Tulipani delle Crete Senesi si tiene in questa stagione, attirando visitatori nella zona. L’evento si svolge tra i campi di tulipani e si è affermato come uno degli appuntamenti primaverili più riconosciuti nella provincia. In pochi anni, questa manifestazione ha consolidato la sua presenza, offrendo un’occasione per ammirare i fiori e vivere l’atmosfera delle Crete.

Appuntamento con la terza edizione di Tulipani delle Crete Senesi, un appuntamento che nel lasso di tempo di pochissimi anni si è conquistato già la posizione di uno dei classici di primavera nella nostra provincia. "È andata bene, abbiamo avuto molte presenze nella giornata inaugurale, in questo mondo sempre di corsa. L’aspetto per noi più importante è che le persone in questo spazio si rigenerano in mezzo alla natura a passeggiare tra i colori dei tulipani", commenta Laura Croci, che insieme al compagno Francesco Cini ha reso reale questo classico sogno nel cassetto. "L’inverno ci ha riservato una sorpresa – continua Laura –, nonostante la massiccia recinzione abbiamo ricevuto numerose visite da parte di animali selvatici, soprattutto istrici, i quali hanno mangiato una gran quantità di bulbi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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