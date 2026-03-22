Nel 2026, le star mostrano diverse interpretazioni delle sopracciglia, passando da quelle decolorate e rasate a quelle più naturali e delicate. Le immagini più condivise sui social e nelle riviste di moda evidenziano questa varietà di stili, offrendo spunti per chi desidera seguire le tendenze. La scelta delle sopracciglia sembra orientata a valorizzare l’aspetto personale senza seguire un modello unico.

Nella maggior parte dei casi, si tratta di una trasformazione non invasiva, poco impegnativa e reversibile. Non a caso le tendenze sono cambiate negli anni. Negli anni '20 e '30, andavano sottilissime e drammatiche. Negli anni '80 hanno sono tornate folte e audaci, alla Brooke Shields. Poi con i '90 e i primi anni 2000 (ai tempi del Millennium Bug), le sopracciglia eccessivamente depilate regnavano sovrane (e molte di noi ne stanno ancora risentendo). Nell'ultimo decennio: le tendenze per le sopracciglia hanno spaziato da quelle definite e scolpite con microbalding per ridisegnarle alla perfezione le più viste su... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I trend sopracciglia del 2026 visti sulle star

Articoli correlati

Corti, medi e lunghi: le star indossano al meglio i trend capelli del momento. Ecco tutti i più forti visti a Parigi (da copiare anche per la primavera)Corti, mezze misure e lunghi rassicuranti: in fatto di tendenze tagli di capelli dalla Paris Fashion Week A/I 2026/27 sono arrivati molti spunti...

Dalle labbra in primo piano alle sopracciglia bold, tutti i make-up trend da provare questa primavera 2026Sta succedendo davvero: le giornate sembrano più lunghe, le temperature sono meno rigide ed i fiori iniziano ad accendere il verde tutt’attorno,...

Abandoned On Wedding Night, I Kept A Model—He’s A Billionaire Who Loved Me 3 Years

Approfondimenti e contenuti su trend sopracciglia

Temi più discussi: I trend sopracciglia del 2026 visti sulle star; Dalle labbra in primo piano alle sopracciglia bold, tutti i make-up trend da provare questa primavera 2026; Make-up coreano: i trend K-beauty del 2026 che stanno conquistando il mondo; L'UE vuole vietare questi ingredienti utilizzati in alcuni prodotti per sopracciglia e ciglia.

I trend sopracciglia del 2026 visti sulle starDalle sopracciglia decolorate e rasate a quelle delicatamente naturali, Nel 2026, la tendenza è quella di scegliere ciò che ti dona davvero. Ecco qualche ispirazione dalle star ... vanityfair.it

Sopracciglia decolorate, il ritorno del trend più discusso: Jenna Ortega fa scuolaQuando si parla di bellezza, spesso è il contrasto a creare gli effetti più sorprendenti. Nel caso di Jenna Ortega, l’abbinamento tra sopracciglia biondo chiaro e capelli scuri come la notte è stato ... iodonna.it

armocrombeauty. Jung Se Rin · Enemy Of Truth. Ci avete messo qualche secondo a riconoscerla, vero Le sopracciglia non sono solo un dettaglio estetico ma la vera cornice del viso E voi come le preferite Scrivetelo nei commenti e seguiteci per non - facebook.com facebook