La comunità di Castelvetro di Modena piange la scomparsa di un giovane di 16 anni, deceduto venerdì in un incidente stradale. Le fotografie con il casco nero integrale mostrano il suo entusiasmo per le due ruote, mentre le testimonianze ricordano la sua natura solare e determinata. La sua passione per le moto era evidente, e ora si ferma il ricordo di un ragazzo amato.

Le fotografie con il casco nero integrale: è così che il giovane Gianni Flori, morto a soli 16 anni venerdì a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto a Castelvetro di Modena, amava farsi immortale. È così che, affermano all’unisono tutti gli amici, avrebbe voluto farsi ricordare. Perché quel casco era ormai parte di lui, "il suo tratto distintivo" spiegano. E soprattutto rimandava immediatamente alla sua grande passione: la moto. Quella stessa, in sella alla quale ha trovato drammaticamente la morte. Il dolore per la sua scomparsa va oltre i confini della provincia: da quasi due anni, infatti, il giovane faceva parte di un gruppo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I ricordi della ’crew’ 42014: "Due ruote la sua passione. Era solare e determinato"

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