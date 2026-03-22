Gli Stati Uniti hanno condotto raid nello Stretto di Hormuz, secondo il comando militare americano, che afferma di aver indebolito le capacità delle forze ostili nella zona. La coalizione si sta ampliando e si prepara a una possibile operazione futura, mentre il Giappone sta negoziando con l’Iran per un passaggio strategico. Sono coinvolti 22 alleati in questa escalation militare.

Il comando americano: «Abbiamo deteriorato le capacità nemiche nello Stretto». Si allarga la coalizione per una futura missione, il Giappone già tratta con l’Iran un passaggio. I pasdaran minacciano il Mar Rosso. «Axios»: «Washington studia un negoziato». Somigliano a uno sforzo di riconciliazione le ultime mosse degli Stati Uniti e dei loro alleati per sbloccare lo Stretto di Hormuz. Ieri, l’ammiraglio Brad Cooper, capo del Centcom, il Comando centrale Usa, ha dichiarato che i raid americani su infrastrutture sotterranee, razzi antinave e sistemi radar e d’intelligence nemici hanno «degradato» le capacità degli iraniani di ostacolare il traffico commerciale in quelle acque: «La loro Marina non è operativa, i caccia tattici non volano e hanno perso la facoltà di lanciare missili e droni ai ritmi osservati all’inizio del conflitto». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I raid Usa su Hormuz «svegliano» 22 alleati

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