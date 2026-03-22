I programmi TV di oggi 22 marzo 2026 | fiction quiz e film

Oggi, 22 marzo 2026, i programmi televisivi includono la fiction “Imma Tataranni” su Rai 1, il quiz “Chi vuol essere milionario?” su Canale 5 e il film “Benvenuti al Sud” su Cine 34. Sono previsti inoltre altri show e film che accompagnano la giornata, offrendo un’ampia scelta di intrattenimento per gli spettatori. La programmazione si concentra su generi diversi per soddisfare le preferenze del pubblico.

Guida ai programmi TV del 22 marzo 2026: “Imma Tataranni” su Rai 1, “Chi vuol essere milionario?” su Canale 5, “Benvenuti al Sud” su Cine 34. La prima serata del 22 marzo 2026 propone su Rai 1 Imma Tataranni, una delle fiction più amate dal pubblico. Rai 3 risponde con l’inchiesta ad ampio raggio di PresaDiretta, che affronta temi cruciali come il Ponte sullo Stretto e l’impatto dell’intelligenza artificiale. Su Canale 5 torna il fascino senza tempo di Chi vuol essere milionario – Il torneo, con concorrenti pronti a sfidarsi fino all’ultima domanda. Italia 1 propone un nuovo reportage di Le Iene presentano: Inside, tra denuncia e investigazione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 22 marzo 2026: fiction, quiz e film Articoli correlati I programmi TV di oggi 8 marzo 2026: fiction, quiz e filmGuida ai programmi TV dell’8 marzo 2026: “Imma Tataranni” su Rai 1, “Chi vuol esser milionario” su Canale 5, “Taken – La vendetta” su Canale 20 La... I programmi TV di oggi 15 marzo 2026: fiction, quiz e filmGuida ai programmi TV del 15 marzo 2026: “Imma Tataranni” su Rai 1, “Chi vuol essere milionario” su Canale 5, “Cerimonia di chiusura Paralimpiadi... THE MOST TERRIFYING SIMPSONS PREDICTIONS FOR 2026! Approfondimenti e contenuti su I programmi TV di oggi 22 marzo 2026... Temi più discussi: Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi domenica 15 marzo; Programmi in TV stasera 17 marzo 2026: Le Libere donne, Grande Fratello Vip, diMartedì e Spider-Man; Programmi TV 18 marzo 2026: cosa vedere stasera; Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 12 Marzo, in prima serata. I programmi TV di oggi 21 marzo 2026: musica, talent e filmGuida ai programmi TV del 21 marzo 2026: Canzonissima su Rai 1, Il serale di Amici su Canale 5, Chocolat su Sky Cinema Romance ... lopinionista.it I programmi TV di oggi 18 marzo 2026: fiction e film della seraGuida ai programmi TV del 18 marzo 2026: Morgane su Rai 1, Vanina - Un vicequestore a Catania su Canale 5, Quo vado? su Cine 34 ... lopinionista.it PROGRAMMI DI DOMENICA 22 MARZO PER APPROFONDIMENTI TEMI CONDUTTORI RIASCOLTARE E SCARICARE: clicca qui https://www.radiomaria.it Diretta 031/610610 Messaggi WhatsApp 031/610610 Email: info.ita facebook