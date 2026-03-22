i mercati non vivono solamente di guerra

In Cina è AI mania. Sul pianeta rosso è atterrato OpenClaw, innovativo agente AI autonomo e open source, ideato dallo sviluppatore austriaco Peter Steinberger, sta conquistando tutti! ChatGpt sta tremando? In Cina è «AImania» o OpenClaw-mania, in tutto il Paese spuntano eventi che insegnano come usare la piattaforma o come dicono i cinesi «allevare un’aragosta». L’iniziativa è sold out, OpenClaw è super popolare, tanto che la Cina ha superato gli Usa nell’adozione del software open source che può eseguire qualsiasi operazione su un computer, per te, senza il tuo intervento. Qualsiasi attività: ricerca sul web, ideare imprese, comprare biglietti aerei e persino dirigere altri bot. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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