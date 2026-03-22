Dopo sei anni di procedimento giudiziario, i giudici hanno stabilito che il pittore Giovanni Gasparro non è antisemita. Il processo riguardava il suo dipinto intitolato «Martirio di San Simonino da Trento», che era stato contestato da alcune accuse. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna, ma alla fine Gasparro è stato assolto perché il fatto non sussiste.

Giovanni Gasparro è uno dei più grandi pittori italiani, apprezzato nel mondo. Negli ultimi sei anni la sua vita e il suo lavoro sono stati funestati da una accusa infamante: quella di essere un antisemita che istiga alla discriminazione razziale. Pochi giorni fa è stato assolto, ma la vicenda lascia un segno. Finalmente si è conclusa questa storia assurda. Che cosa ha deciso il tribunale? «Il tribunale di Bari, in composizione collegiale, mi ha assolto “perché il fatto non sussiste” dall’accusa di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, mossa dalla comunità ebraica, per il dipinto Martirio di San Simonino da Trento e i commenti esplicativi relativi all’opera. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «I giudici ci hanno messo sei anni per dire che non sono antisemita»

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