I funerali di Umberto Bossi a Pontida

I funerali di Umberto Bossi si sono svolti a Pontida, il paese lombardo noto per essere uno dei simboli della Lega. La cerimonia è iniziata alle 12 e ha visto la presenza di diversi esponenti politici, tra cui Meloni, Salvini e Giorgetti. La funzione si è svolta nel rispetto delle tradizioni, con la partecipazione di molti cittadini e sostenitori.

Sabato da mezzogiorno si tengono i funerali di Umberto Bossi nel monastero di San Giacomo a Pontida, in provincia di Bergamo. Bossi fu il fondatore della Lega Nord – oggi conosciuta semplicemente come “Lega” – e uno dei principali protagonisti della politica italiana degli ultimi trent’anni. È morto giovedì a 84 anni, dopo una lunga malattia. Al funerale partecipano diversi membri del governo, come la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nonché il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che è anche segretario della Lega, e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, leghista anche lui. Partecipano anche i presidenti della Camera e del Senato Lorenzo Fontana e Ignazio la Russa. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - I funerali di Umberto Bossi, a Pontida Articoli correlati I funerali di Umberto Bossi domenica a PontidaSi terranno domenica 22 marzo a Pontida alle ore 12 i funerali di Umberto Bossi, il fondatore della Lega morto a 84 anni all’ospedale di Varese. Leggi anche: Domenica a Pontida i funerali di Umberto Bossi Funerali di Umberto Bossi (Pontida, 22/03/2026) Contenuti e approfondimenti su Umberto Bossi Temi più discussi: I funerali di Umberto Bossi domenica a Pontida; Pontida si prepara all'addio a Bossi, un funerale di popolo; Umberto Bossi, i funerali del fondatore della Lega Nord si terranno domenica a Pontida; L'ultimo addio a Umberto Bossi: il silenzio di Gemonio e quel messaggio finale prima di morire. I leghisti a Pontida per i funerali di Umberto Bossi: l’abbraccio dei militanti al Senatùr, Salvini contestato al suo arrivo, applausi a Zaia. La direttaA partire dalle 12 le esequie nel monastero di San Giacomo Maggiore. Migliaia di militanti si stringono attorno alla moglie e ai figli del carismatico fondatore e leader indiscusso venuto a mancare ve ... ilgiorno.it A Pontida i funerali di Umberto Bossi, folla di militanti della Lega. Cori contro SalviniMolla la camicia verde, vergogna è la frase che hanno urlato alcuni militanti del Partito popolare per il Nord. All'arrivo un applauso per l'ex presidente Veneto, Zaia. C'è anche il ministro Giorget ... rainews.it Funerali di Umberto Bossi a Pontida, centinaia di militanti presenti. I cori: «Padania libera, Roma ladrona il Nord non perdona» facebook A Pontida già centinaia di militanti della Lega per l'ultimo saluto a Umberto Bossi. Fazzoletti verdi e sole delle Alpi colorano il paese della bergamasca LA DIRETTA #ANSA x.com