I funerali di Umberto Bossi a Pontida

Da ilpost.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I funerali di Umberto Bossi si sono svolti a Pontida, il paese lombardo noto per essere uno dei simboli della Lega. La cerimonia è iniziata alle 12 e ha visto la presenza di diversi esponenti politici, tra cui Meloni, Salvini e Giorgetti. La funzione si è svolta nel rispetto delle tradizioni, con la partecipazione di molti cittadini e sostenitori.

Sabato da mezzogiorno si tengono i funerali di Umberto Bossi nel monastero di San Giacomo a Pontida, in provincia di Bergamo. Bossi fu il fondatore della Lega Nord – oggi conosciuta semplicemente come “Lega” – e uno dei principali protagonisti della politica italiana degli ultimi trent’anni. È morto giovedì a 84 anni, dopo una lunga malattia. Al funerale partecipano diversi membri del governo, come la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nonché il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che è anche segretario della Lega, e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, leghista anche lui. Partecipano anche i presidenti della Camera e del Senato Lorenzo Fontana e Ignazio la Russa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - I funerali di Umberto Bossi, a Pontida

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