A Pontida si sono svolti i funerali di Umberto Bossi, con i militanti che hanno cantato

Il coro del Nabucco, che esprime la nostalgia degli ebrei prigionieri per la loro patria, e che ha rappresentato un punto di riferimento per tutto il Risorgimento italiano, è stato adottato dalla Lega nei primi anni Novanta come proprio inno ufficiale e "politico", proprio per il suo significato politico, ovvero di liberazione di un popolo dal gioco, o dominio, straniero. Fu Bossi a scegliere il "Va' pensiero" come inno ufficiale leghista, e gli rimase sempre particolarmente affezionato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I funerali di Umberto Bossi a Pontida. I militanti intonano "Va, pensiero"

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I funerali di Umberto Bossi: la diretta da Pontida x.com