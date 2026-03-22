Nel quadro delle prossime amministrative a Viareggio, il centrodestra mantiene ancora un’ultima decisione da prendere, ovvero sull’unificazione delle liste. Le diverse fazioni del centrodestra discutono sulla possibilità di presentarsi con una lista unica, mentre le trattative continuano per definire la strategia da adottare. La questione resta aperta e determinante per le scelte future dei candidati.

Nel puzzle delle amministrative viareggine resta ormai un’ultima tessera per completare il quadro. Quella del centrodestra. Le segreterie comunali di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega hanno già definito il posizionamento del blocco a sostegno dell’ Area Civica - il collettore delle liste della maggioranza Del Ghingaro - con la candidata sindaca Sara Grilli. Ma per l’ufficializzazione dell’alleanza resta un ultimo passaggio: la ratifica fiorentina e romana. "I contorni dell’accordo – spiega il capogruppo del Carroccio, Walter Ferrari – sono al vaglio dei nostri vertici. Sulla candidatura di Grilli – prosegue – c’è piena sintonia, e anche la condivisione di massima sul programma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I dubbi del centrodestra: "Ideale un’unica lista"

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