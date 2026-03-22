I diritti delle donne e della comunità LGBTQ+ nelle monarchie del Golfo

Il conflitto in Medio Oriente, causato dall’intervento di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, ha portato all’attenzione delle questioni sui diritti delle donne e della comunità LGBTQ+ nelle monarchie del Golfo. In questo contesto, si discute delle condizioni di queste comunità in un’area caratterizzata da regimi monarchici e norme tradizionali, dove i diritti civili sono spesso limitati o ignorati.

Il conflitto in Medio Oriente, scatenato dall’aggressione statunitense e israeliana contro l’Iran, ha riacceso il dibattito mai sopito sulla violazione dei diritti umani e civili delle donne e delle persone della comunità LGBTQ+ all’interno del mondo islamico. Premesso che sarebbe impossibile in un singolo articolo ripercorrere in modo esaustivo la situazione nel composito e variegato mondo dei paesi a maggioranza islamica, ci concentreremo su alcuni stati della Penisola Arabica, in particolare sulle cosiddette monarchie (più o meno assolute) del Golfo, tutte coinvolte nella deflagrazione in corso. Lo scopo della presente trattazione non è... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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