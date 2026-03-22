Un gruppo di attivisti di sinistra, tra cui Ilaria Salis e Mimmo Lucano, si è recato all’Avana dichiarando di partire per solidarietà. La loro presenza ha attirato l’attenzione su una vicenda legata alla Flotilla di Salis e Lucano, che alcuni cubani accusano di essere stata presa in giro. I manifestanti hanno manifestato la loro posizione con chiarezza, facendo sentire la loro voce davanti a un pubblico internazionale.

“Partiamo per solidarietà”. Questo il mantra di Ilaria Salis, Mimmo Lucano e altre decine di attivisti di sinistra che si sono riversati all’Avana. Il “Nuestra America Convoy” ha inviato socialisti dal Nord America e dall'Europa a Cuba via aria, mare e terra, con il pretesto di distribuire venti tonnellate di aiuti umanitari per protestare contro il blocco petrolifero statunitense. Ma la missione in realtà sta facendo storcere il naso a molti cubani. Come riporta il New York Post, in questo weekend è stato programmato l’incontro con i funzionari del Partito Comunista e nel frattempo diversi membri della Flotilla alloggiano in hotel di lusso, viaggiando su autobus muniti di aria condizionata, mentre il resto dell’isola è alle prese con una crisi economica sempre più grave che l’ha privata di elettricità, cibo, acqua e medicine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I cubani smascherano la Flotilla di Salis e Lucano: "Ci prendono in giro"

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