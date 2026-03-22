I conservatori spingono per il progresso, mentre altri si oppongono a qualsiasi cambiamento, spesso difendendo privilegi acquisiti. Sono coloro che resistono alle innovazioni considerate troppo rischiose o sconvenienti, opponendosi a proposte di miglioramento che potrebbero influenzare il sistema attuale. La discussione coinvolge diverse posizioni, tutte animate dalla volontà di mantenere o modificare lo status quo.

C'è chi dice No. Tendenzialmente a tutto. Specificatamente a tutto ciò che è di buonsenso. In particolare a tutte le cose che potrebbero portare innovazione e miglioramento nel tessuto sociale, politico ed economico del nostro Paese. Esiste una parola che identifica chi è risolutamente contrario a ogni novità: misoneista. E il paradosso lessicale - ma solo lessicale, sul resto non abbiamo mai nutrito dubbi - è che la parte politica che difende lo status quo si fregia dell'aggettivo progressista, mentre quella che vuole riformare - in questo caso la giustizia - si definisce conservatrice. Ecco, è necessario tracciare una croce sul Sì per non conservare, ma anzi spazzare via, quel sistema correntizio che ha mortificato la giustizia e sfiduciato l'opinione pubblica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I conservatori vogliono il progresso contro chi conserva solo i privilegi

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«Oggi sono i conservatori quelli che vogliono davvero rinnovare l’Italia. Forse in loro questa voglia di rottura sarà fragile, forse fa fatica a crescere, ma c’è» facebook