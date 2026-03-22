hubert fichte decolonizzazione in nome del desiderio

Hubert Fichte, scrittore e teorico tedesco, è noto per aver affrontato temi legati alla decolonizzazione e al desiderio. La sua lapide nel cimitero di Amburgo riporta un frammento di Empedocle di Agrigento, che riflette la sua attenzione verso le esperienze di identità e trasformazione. Fichte ha dedicato parte della sua vita a esplorare le dinamiche di potere e cultura, lasciando un segno nel dibattito intellettuale.

Novecento tedesco Hubert Fichte (1935-’86) avviò un progetto «etnopoetico» con la fotografa Leonore Mau: IISF-Press traduce «Resoconto di una ricerca» Novecento tedesco Hubert Fichte (1935-’86) avviò un progetto «etnopoetico» con la fotografa Leonore Mau: IISF-Press traduce «Resoconto di una ricerca» Sulla sua lapide nel cimitero di Amburgo è inciso il frammento 117 di Empedocle di Agrigento: «Perché sono già stato un tempo fanciullo e fanciulla e albero e rapace e pesce muto dal mare» – sintesi cosmologica della natura fluida, intercomunicante, di tutte le forme viventi. Oggi porta il suo nome l’asteroide della fascia principale 3475 Fichte, scoperto nel 1972 dall’astronomo ceco Luboš Kohoutek. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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