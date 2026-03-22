Attualmente, nello stretto di Hormuz solo due navi stanno attraversando e nelle ultime ventiquattro ore sono passate appena tre imbarcazioni, rispetto a una media di 60 transiti al giorno. Le autorità hanno annunciato un taglio del 95% nei transiti, affermando di voler fermare i nemici che minacciano le rotte strategiche. Il G7 ha inoltre annunciato misure specifiche per l’energia, senza fornire dettagli aggiuntivi.

Mentre scriviamo questo articolo soltanto due navi stanno incrociando lo stretto di Hormuz e nelle ultime ventiquattr'ore soltanto tre hanno avuto il permesso di passare, contro una media giornaliera di 60. Basta questo dato per comprendere il peso della chiusura da parte dell'Iran del braccio di mare attraverso il quale passa il 20 per cento del traffico globale di greggio. Uno stretto che è diventata una vera strettoia mondiale per il commercio di una materia prima fondamentale, con conseguenti problemi di approvvigionamento e impennata di prezzi. Teheran fa sul serio. Il controllo dello stretto rappresenta la sua principale arma di ricatto nei confronti della comunità internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Hormuz, transiti ridotti del 95%. "Fermiamo i nostri nemici". E il G7: "Misure per l'energia"

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