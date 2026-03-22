Hockey ghiaccio | Merano batte Asiago e vola alle semifinali in Alps League

L'HC Merano ha conquistato la qualificazione alle semifinali del Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio battendo in gara-6 Asiago con il punteggio di 6-2. Con questa vittoria, la squadra ha vinto la serie per 4-2, assicurandosi il passaggio del turno e accedendo alle successive fasi del torneo. Ora, Merano si prepara ad affrontare Zell Am See e Sisak.

Che sogno per Merano. L’HC ha infatti staccato il pass per le semifinali del Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio dopo aver vinto gara-6 contro Asiago (6-2 il risultato finale), vincendo così la serie per 4-2 raggiungendo così Zell Am See e Sisak. Un’impresa eccezionale quella della compagine altoatesina che, ricordiamo, aveva chiuso la stagione regolare al decimo posto, condizione che probabilmente ha portato la squadra a vivere una seconda fase sì impegnativa, ma senza eccessive pressioni. Anche in questo caso l’avvio è stato pressoché perfetto, complice un tris messo a referto nei primi 17 minuti per via dei sigilli di Pascal Brunner, Patrick Tomasini e di uno in inferiorità numerica di Jakob Fuchs. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio: Merano batte Asiago e vola alle semifinali in Alps League Articoli correlati Hockey ghiaccio: Asiago batte Merano, Gherdeina va ko. Tutto rinviato nei playoff dell’AlpsSi poteva porre la parola fine a due serie dei playoff dell’Alps Hockey League 2025-2026, ma così non è stato. Hockey ghiaccio: Vipiteno stende Cortina nell’Alps League. Bene Renon, Merano e AsiagoLa domenica sera dell’Alps Hockey League 2025-2026 regala soddisfazioni ai colori italiani, con le tante squadre del Bel Paese impegnate sul ghiaccio... Tutto quello che riguarda Alps League Temi più discussi: Hockey ghiaccio: Asiago batte Merano, Gherdeina va ko. Tutto rinviato nei playoff dell’Alps; Merano batte l’Asiago e vola in semifinale di Alps Hockey League 2025/26; Hockey ghiaccio, Asiago vince il derby con Merano in Gara-4 dei quarti dell’Alps League. Ko per Vipiteno, Cortina e Gherdeina; Fehérvár supera il KAC in gara 4 dei Quarti di finale di ICE Hockey League 2025/26. Hockey ghiaccio: Merano batte Asiago e vola alle semifinali in Alps LeagueChe sogno per Merano. L’HC ha infatti staccato il pass per le semifinali del Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio dopo aver vinto gara-6 ... oasport.it Hockey ghiaccio: Asiago batte Merano, Gherdeina va ko. Tutto rinviato nei playoff dell’AlpsSi poteva porre la parola fine a due serie dei playoff dell'Alps Hockey League 2025-2026, ma così non è stato. Le squadre in svantaggio nei testa a testa ... oasport.it Alps Hockey League: sabato e domenica decisive per i quarti di finale Merano-Asiago alla sesta partita, il Gherdeina vuole chiuderla in casa. Dopo due vittorie consecutive l'Asiago vuole completare la rimonta e impattare con il Merano: si gioca sabato alle facebook