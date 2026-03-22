Ho misurato la pressione oculare a cento persone | la dimostrazione che prevenzione si può fare

Sabato 14 marzo 2026, mentre viaggio in treno verso Porto San Giorgio, ho misurato la pressione oculare a cento persone per dimostrare che la prevenzione si può fare. Questa esperienza ha coinvolto individui di età diversa, e i risultati ottenuti mostrano come sia possibile controllare la salute degli occhi attraverso controlli semplici e accessibili. L’operazione ha avuto come obiettivo quello di sensibilizzare sull’importanza di controlli regolari.

È sabato 14 marzo 2026. Sono sul treno per Porto San Giorgio. Ho preso un impegno da mesi e grazie alla splendida collaborazione di Valeria, domani dalle 9 alle 17 misurerò la pressione oculare a tutti quelli che verranno e vorranno fare una piccola donazione volontaria alla associazione sereniesempreuniti di cui io e Valeria siamo consiglieri. Un modo per sensibilizzare i cittadini ad una patologia invalidante come il glaucoma. Non una diagnosi, che si può fare solo con una visita oculistica associata ad eventuali esami specifici quali la perimetria computerizzata e l’OCT del nervo, e tanto meno una terapia, ma un modo reale per avere uno spunto per parlarne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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