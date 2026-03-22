Hausbrandt presenta tre monorigini di caffè provenienti da Brasile, Colombia e Honduras, paesi noti a livello globale per la loro tradizione nel settore. Ogni origine offre un profilo distintivo e rappresenta parte della cultura caffeicola di queste nazioni. La selezione include chicchi provenienti da territori diversi, ognuno con caratteristiche uniche che si riflettono nel gusto finale del prodotto.

Brasile, Colombia, Honduras. Tre Paesi simbolo della cultura caffeicola mondiale, tre storie che Hausbrandt, l’azienda triestina nata nel 1892, vuole raccontare con la linea Arabic Single Origin, una collezione di caffè 100 per cento Arabica in grani che celebra le varie identità della pianta che, trasformata in bevanda, ha cambiato le nostre abitudini e un po’ anche la storia. Le nuove Monorigini Hausbrandt, tutte torrefatte in grani, puntano a valorizzare tutte le migliori caratteristiche di ogni singola origine grazie a una tostatura media che non stressa il chicco esaltandone le proprietà organolettiche. Colombia è un 100 per cento Arabica di alta intensità, dal profilo elegante e tropicale, ricco di aroma e dalla pronunciata acidità, che trova il suo equilibrio in una rotonda dolcezza e dal corpo medio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Hausbrandt racconta le terre del caffè attraverso tre monorigini

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