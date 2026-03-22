Il 22 marzo 2026 segna l’arrivo nelle sale cinematografiche di un’opera che ridefinisce il genere fantascientifico, trasformando la paura dell’ignoto in una storia di collaborazione universale. Il film L’Ultima missione: Project Hail Mary, diretto da Phil Lord e Christopher Miller e interpretato da Ryan Gosling, porta sullo schermo la visione di Andy Weir, autore del romanzo omonimo pubblicato nel 2021. La trama segue le vicende di Ryland Grace, un ex insegnante di scienze trasformato in astronauta, che si risveglia senza memoria a bordo della nave spaziale Hail Mary, situata a quasi 12 anni luce dal sistema solare. Il protagonista scopre di essere l’unico superstite di un equipaggio di tre persone inviato per risolvere il misterioso fenomeno che sta indebolendo l’energia del Sole, causato da entità minuscole e invisibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hail Mary: Gosling salva la Terra con un alieno

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PROJECT HAIL MARY: molto più di un semplice romanzo di Fantascienza

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Project Hail Mary riesce a fare la stessa cosa che più di dieci anni fa aveva già fatto The Martian: raccontare una storia di fantascienza e di pura esplorazione, dove il protagonista deve impegnarsi per trovare una soluzione a un problema e l'idea di ignoto non x.com