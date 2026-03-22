L’ eccesso di vapore acqueo negli ambienti domestici è un problema comune che si manifesta attraverso vetri appannati, macchie scure e la formazione di muffe pericolose per la salute. Per contrastare efficacemente questo fenomeno, è fondamentale mantenere il tasso di umidità interno tra il 60% e il 70%, monitorandolo costantemente con l’ausilio di un igrometro. Intervenire tempestivamente con accorgimenti quotidiani e deumidificatori naturali permette di risanare l’aria e proteggere le strutture murarie senza ricorrere a soluzioni invasive. L’umidità non è un ospite casuale, ma il risultato diretto delle normali attività che si svolgono tra le mura di casa. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Hai umidità in casa? Ecco come toglierla di mezzo: la guida pratica ai rimedi definitivi

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