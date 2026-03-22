Habermas opinioni criticabili con il suo pensiero | questo fa di lui un filosofo non un sofista

Strana, forse simbolica coincidenza: il giorno in cui Roma, in chissà quali segretissimi conciliaboli, si apprestava a ricevere l’anima nera della Silicon Valley (quel Peter Thiel che ha imparato a usare le parole come bombe di tenebra e orwelliana post-verità), a Starnberg, in Baviera, moriva Jürgen Habermas, l’ultimo filosofo quasi illuminista di fama mondiale, e soprattutto il teorico dell’etica del discorso, cioè della discesa della ragione pratica nel linguaggio pubblico, dove l’urto delle opposte visioni e priorità di valore deve farsi confronto di ragioni. Cioè civile dibattito, soggetto ai vincoli dell’argomentazione razionale, e insieme esercizio di potere nella trasparenza, dove i decisori diventano visibili e soggetti al pubblico rendiconto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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