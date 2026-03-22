Nei primi mesi del 2026, i media internazionali hanno riferito di attività di dragaggio e riempimento nei pressi di Antelope Reef, nelle Isole Paracelso. La Cina ha portato avanti lavori di costruzione di un'isola artificiale strategica in questa zona, con l’obiettivo di rafforzare la sua presenza nella regione. Le operazioni sono state segnalate come parte di una serie di interventi nella zona.

Nei primi mesi del 2026 i media internazionali hanno segnalato nuove attività di dragaggio e di riempimento nei pressi di Antelope Reef, nelle Isole Paracelso. Si tratta del primo progetto cinese significativo di costruzione di isole artificiali nel Mar Cinese Meridionale dopo il 2017. L’elemento più rilevante non è però tanto la costruzione in sé, quanto le dimensioni previste della suddetta isola artificiale. Se, infatti, i lavori continueranno al ritmo osservato nelle immagini satellitari, Antelope Reef potrebbe diventare la più grande struttura cinese nelle Paracelso e, potenzialmente, superare in estensione persino Mischief Reef nelle Spratly. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Ha costruito un'isola artificiale strategica”: perché la Cina punta su Antelope Reef

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