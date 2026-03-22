Guerri Napoli Tennis Cup domani il via con in campo Pellegrino e Blanchet
Tempo di lettura: 2 minuti Via al tabellone principale della Guerri Napoli Tennis Cup, il challenger Atp 125 organizzato da Master Group Sport, in collaborazione con il Tennis Club Napoli. Scendono in campo domani le prime teste di serie del torneo. All’esordio l’azzurro Andrea Pellegrino, semifinalista lo scorso anno, testa di serie n.6 e numero 128 Atp, che affronta il romeno Jjanu; primo impegno anche per il francese Blanchet, numero 8, che affronta lo spagnolo Sanchez Izquierdo. Gli altri due incontri di primo turno di domani: Blancaneux (Fra)-Sachko (Ucr) e Nagal (Ind)-Squire (Ger). Il programma degli incontri inizierà alle ore 10. Martedì, invece, scenderanno in campo gli altri big. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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