La Liguria non è ferma, ma sta addirittura regredendo. Lo sostiene Giovanni Mondini, vicepresidente del gruppo Erg, già alla guida degli imprenditori di Genova e della Liguria. Parole colte al balzo dal presidente di Confindustria Genova, Fabrizio Ferrari, che irrompe nel dibattito riacceso sull’infrastruttura di cui si parla da decenni e la cui realizzazione è più in bilico che mai: la gronda. “Non si può andare avanti così, si cambi prospettiva di 180 gradi e, nel caso della Gronda, si proceda come si era già deciso quasi vent’anni fa, per festeggiare soltanto quando gli utenti pagheranno il pedaggio per un’infrastruttura più capace e in sicurezza”, dice. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gronda di Genova, Confindustria va all'attacco, “imbarazzante l’ipotesi di fermare l’opera, si cambi prospettiva”

Articoli correlati

Il 2026 per Confindustria: "Attivarsi per fermare la deindustrializzazione e difendere l’export"Sfide importanti, dal punto di vista economico, sono all’orizzonte per la nostra provincia – inserita all’interno del contesto dell’area...

Leggi anche: Fausto Lama sulla rottura con California: “La differenza d’età ha inciso, dopo i 45 anni cambi prospettiva”

Altri aggiornamenti su Gronda di Genova Confindustria va...

Discussioni sull' argomento Gronda: Confindustria Genova, imbarazzante l'ipotesi di uno stop; Confindustria Genova: Sulla Gronda si vada avanti con il progetto attuale.

Gronda: Confindustria Genova, imbarazzante l'ipotesi di uno stop(ANSA) - GENOVA, 21 MAR - Nel Consiglio di presidenza di Confindustria Genova ci siamo confrontati con imbarazzo sulla discussione circa l'opzione di cambiare il progetto della Gronda autostradale. S ... msn.com

Gronda, nuovo scontro sul progetto in bilico. Granara: Irrealizzabile? Lo dicemmo 15 anni faIl legale: le ragioni di Rixi erano nel ricorso al Tar dei comitati. Orlando: ci accusate di essere quelli del no ma siete incapaci ... ilsecoloxix.it

Gronda, l'attacco di Confindustria Genova: "Imbarazzanti i ritardi sull'opera" x.com

Ve la ricordate la Gronda di Genova facebook