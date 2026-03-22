La corsa al titolo della Liga per l’Atletico Madrid subisce un colpo di scena: Antoine Griezmann è fuori gioco a causa di un infortunio alla coscia sinistra. L’incidente si è verificato durante una sessione di allenamento del venerdì, costringendo il club a rinunciare alle prestazioni del 34enne francese nelle gare imminenti. La diagnosi medica parla di un’allungamento muscolare di lieve entità, confermato da una risonanza magnetica effettuata dal personale sanitario della società. Il giocatore aveva appena lasciato il campo nella sfida contro il Galatasaray, terminata con un pareggio di misura, prima di ricevere il malore mentre la squadra si preparava per l’incontro casalingo contro il Mallorca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Griezmann fuori: colpo duro per l’Atleti, stop alla corsa

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