Le parole di Greg Rusedski accendono i riflettori su Joao Fonseca e sul suo potenziale nel panorama del tennis mondiale. Più che i risultati immediati del Sunshine Double, è proprio la lettura dell’ex numero uno britannico a offrire una chiave interessante per interpretare il momento del giovane talento sudamericano. Fonseca si è misurato in rapida successione con due riferimenti assoluti come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, tra Indian Wells e Miami Open. Ma al di là delle prestazioni, secondo Rusedski il vero punto è il percorso ancora in evoluzione del brasiliano. “ Fonseca è ancora a circa un anno dall’unirsi a quel trio, perché sta ancora imparando a gestire e ad adattare alcuni aspetti del suo gioco “, ha spiegato Rusedski. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Greg Rusedski giudica Joao Fonseca: “Servirà almeno un anno per puntare al vertice”

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