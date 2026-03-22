Grande successo per la maratona dell' acqua | oggi a Roma la 31ª edizione della Acea run Rome the Marathon

Da liberoquotidiano.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande successo per la “Maratona dell’Acqua” a Roma. Si è svolta oggi la 31ª edizione della “Acea Run Rome The Marathon”, il più grande evento di running in Italia e tra i più prestigiosi al mondo. L’edizione 2026 è stata vinta dal keniano Asbel Rutto, nel maschile, e dalla keniana Pascaline Kibiwot, nel femminile. Podio maschile completato da Henry Tukor Kichana e Lencho Tesfaye Anbesa, seconda e terza invece hanno concluso Genet Tadesse Robi e Aberash Fayesa Robi. A premiare per Acea è stata la presidente Barbara Marinali. Acea quest’anno ha rafforzato ancora di più la partnership con la manifestazione poiché la competizione si è svolta in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Acqua. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

grande successo per la maratona dell acqua oggi a roma la 31170 edizione della acea run rome the marathon
© Liberoquotidiano.it - Grande successo per la "maratona dell'acqua": oggi a Roma la 31ª edizione della "Acea run Rome the Marathon"

Articoli correlati

Leggi anche: Grande successo per la "Maratona dell'Acqua". La 31ª edizione della "Acea Run Rome The Marathon"

Leggi anche: Grande successo per la "Maratona dell'acqua". A Roma la 31esima edizione della Acea Run Rome The Marathon

Contenuti utili per approfondire Grande successo

Temi più discussi: La UOC Cardiologia 2: un grande successo per una struttura nata dodici mesi fa; GRANDE SUCCESSO PER IL SESTO INCONTRO DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE; Grande successo per la Milano Fashion Week Women’s Autunno/ Inverno; Galatina: grande successo per la fase territoriale del campionato nazionale di ginnastica ritmica.

grande successo per laGrande successo per la Maratona dell'Acqua. La 31ª edizione della Acea Run Rome The MarathonRoma, 22 marzo 2026 – Grande successo per la Maratona dell’Acqua a Roma. Si è svolta oggi la 31ª edizione della ... iltempo.it

Grande successo per la 4ª edizione della Corsa dell’Acqua: quasi 400 atleti al viaVincono Alessandro Tartaglini e Giulia Sadocchi ... msn.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.