Grande Fratello VIP in arrivo la prima squalifica? Cosa potrebbe accadere

Grande Fratello VIP, in arrivo la prima squalifica? Cos’è accaduto nella Casa più spiata d’Italia. È bastata una frase a scatenare i social e i telespettatori. Dario Cassini si è rivolto ad un concorrente affermando: “Sono mele ricc****”. Nel microcosmo scintillante e spesso imprevedibile di Grande Fratello VIP, basta un attimo perché l’atmosfera passi da conviviale a incandescente. E quest’anno, tra tensioni sotterranee e personalità decisamente ingombranti, aleggia già una domanda che i fan si stanno facendo con crescente insistenza: siamo davvero a un passo dalla prima squalifica? Leggi anche Sophie Codegoni, una nuova meta da scoprire insieme a Cèline Blu Fin dalle prime settimane, la Casa sembra aver perso quel sottile equilibrio che di solito regge le dinamiche iniziali. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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