Durante la prima settimana del Grande Fratello Vip, un concorrente ha pronunciato una frase considerata omofoba, portando alla richiesta di squalifica da parte dei responsabili del programma. La questione ha suscitato immediatamente reazioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori, mentre i dirigenti del reality hanno deciso di intervenire. La produzione ha annunciato che verranno adottate misure in merito alla condotta del partecipante.

Il Grande Fratello Vip continua a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano. Ad una settimana dall'inizio della nuova edizione, i concorrenti stanno facendo già parlare di loro. In particolare, un inquilino è finito al centro della bufera per una frase definita offensiva pronunciata all'interno della Casa più spiata d'Italia. Si tratta di Dario Cassini, il quale avrebbe pronunciato un'uscita omofoba mentre era in cucina con altri inquilini della casa del Grande Fratello. Il comico ha dichiarato: "Sono mele ricchi*ne" mentre passava una piatto con un pezzo di torta ad Ernesto, che capendo il suo errore ha esclamato: "No. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, frase omofoba da un concorrente: richiesta la squalifica

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