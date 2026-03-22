Alla Classicissima, l’atmosfera è stata vivace e piena di energia, con una grande partecipazione della città. Dopo il via dato dal sindaco, poco dopo i primi chilometri, si è verificato un errore di percorso che ha coinvolto alcuni ciclisti, creando confusione tra i partecipanti e cambiando temporaneamente la dinamica della corsa. La gara è proseguita tra colpi di scena e momenti di incertezza.

Pronti, partenza e inghippo. Pochi chilometri dopo il via alla 117ª Milano-Sanremo dato dal sindaco Michele Lissia, quando mancavano 296 chilometri all’arrivo e un gruppo di fuggitivi aveva distanziato gli altri corridori, qualcuno ha sbagliato strada. Appena fuori dalla città, in direzione di Certosa dove i corridori erano diretti dopo la partenza in Strada Nuova, superato il parco della Vernavola, all’altezza di una rotonda, chi guidava la corsa ha imboccato la strada sbagliata che porta a San Genesio e si è ritrovato nel traffico. Non si sa se l’auto che apriva la strada ai corridori si sia fermata all’inizio dello svincolo per bloccare l’accesso e se abbia sbagliato, di certo alcuni ciclisti hanno pedalato tra un pullman di linea e diverse auto ferme in attesa che passasse la carovana della Milano-Sanremo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gran festa alla Classicissima. Tra intoppi e colpi di scena l’entusiasmo di un’intera città

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