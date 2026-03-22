I promossi e bocciati della seconda gara del stagione MotoGP, il GP del Brasile vinto da Marco Bezzecchi su Aprilia. Un trionfo per la casa di Noale che ha piazzato anche Jorge Martin in seconda posizione davanti alle Ducati di Fabio Di Giannantonio e Marc Marquez. Impeccabile, perentorio e in uno stato di forma impressionante. Successo altisonante, quello del Bez: il quarto di fila e senza lasciare ai rivali nemmeno un giro al comando. In più con l’aggravante di averlo conquistato di rincorsa, in progressione, dopo un avvio di weekend non facile e con il passaggio dalla mai facile strettoia della Q1. L’eccellente Aprilia lo assiste, ma atteso al varco dalle aspettative lui non trema. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - GP Brasile, le pagelle: Bezzecchi 9, impeccabile. Bagnaia, altra caduta... 4,5

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