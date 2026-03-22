Golf | allo Hainan Classic vince Gumberg su Campillo Francesco Molinari miglior italiano

Allo Hainan Classic, Jordan Gumberg si è aggiudicato la vittoria con un punteggio di -19, battendo Campillo. Il golfista americano, nato nel 1995, ha ottenuto il suo secondo successo sul DP World Tour a trent’anni. Tra gli italiani, il migliore è stato Francesco Molinari, che ha concluso la competizione con un risultato positivo. La gara si è svolta a Mission Hills.

A trent’anni arriva il secondo successo sul DP World Tour per l’americano Jordan Gumberg. Il classe 1995 di Fort Lauderdale, prossimo a compiere 31 primavere (il 14 aprile), vince lo Hainan Classic a Mission Hills con lo score di -19, girando due colpi sotto il par quest’oggi. E tanto gli basta. La curiosità è che dei due tornei sul circuito da lui vinti, entrambi sono riconosciuti anche da altri: nel 2024 il SDC Championship era co-sanzionato dal Sunshine Tour, questa volta di mezzo c’è anche il China Tour, di cui questo è uno dei tre eventi maggiori. Cede proprio alla fine Jorge Campillo: lo spagnolo non riesce a trovare alcun birdie nelle ultime sei buche e chiude a -18, a un solo colpo dal playoff che avrebbe altrimenti disputato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf: allo Hainan Classic vince Gumberg su Campillo. Francesco Molinari miglior italiano Articoli correlati Leggi anche: Golf: Gumberg e Campillo co-leader dopo tre giri all’Hainan Classic, risale Francesco Molinari Golf, l’americano Gumberg conserva la vetta dell’Hainan Classic a metà gara, Francesco Molinari evita il cutI golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento del fine settimana. Altri aggiornamenti su Hainan Classic Temi più discussi: Golf, DP World Tour: Hainan Classic con Molinari, De Leo e Mazzoli; Golf, Gumberg in testa dopo R1 all’Hainan Classic; Golf, l’americano Gumberg conserva la vetta dell’Hainan Classic a metà gara, Francesco Molinari evita il cut; Golf: Gumberg e Campillo co-leader dopo tre giri all’Hainan Classic, risale Francesco Molinari. Golf: allo Hainan Classic vince Gumberg su Campillo. Francesco Molinari miglior italianoA trent'anni arriva il secondo successo sul DP World Tour per l'americano Jordan Gumberg. Il classe 1995 di Fort Lauderdale, prossimo a compiere 31 ... oasport.it Golf: Gumberg e Campillo co-leader dopo tre giri all’Hainan Classic, risale Francesco MolinariTerminato il terzo giro all'Hainan Classic di Mission Hills, in Cina. Nel moving day di questo evento che segna il debutto dell'Asian Swing del DP World ... oasport.it DP World Tour: F. Molinari, De Leo e Mazzoli all’Hainan Classic Dal Sudafrica alla Cina. Il DP World Tour riparte, dopo una settimana di pausa, con l’Hainan Classic presented by MAEXTRO in programma dal 19 al 22 marzo ad Haikou, nell’Hainan Island, dov x.com DP World Tour: F. Molinari, De Leo e Mazzoli all’Hainan Classic Dal Sudafrica alla Cina. Il DP World Tour riparte, dopo una settimana di pausa, con l’Hainan Classic presented by MAEXTRO in programma dal 19 al 22 marzo ad Haikou, nell’Hainan Island, dov facebook