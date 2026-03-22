Dopo Laura Pirovano, anche Sofia Goggia ha conquistato la vittoria in superG, portando a casa la coppa di specialità. La sciatrice italiana ha ottenuto un risultato importante, confermando il suo talento nel settore. La gara si è svolta con successo, aggiungendo un altro trionfo alla serie di successi dello sci azzurro femminile.

Dopo Laura Pirovano ecco Sofia Goggia. Lo sci azzurro al femminile continua a regalarci gioie e coppe del mondo di specialità. Con una grande prestazione sull’Olympiabakken di Kvitfjell ritrova la sua versione migliore, con qualche imperfezione ma anche con una velocità che nessuno riesce ad avvicinare. Sofia vince davanti a Corinne Suter e a Kira Weidle. E’ il terzo successo stagionale dopo i centri di Val d’Isere e Soldeu vale di più, basta vedere le lacrime di Sofi sul traguardo, o quando Alice Robinson, l’unica che poteva strapparle il trofeo, finirle alle spalle. “Quando sei in corsa per la Coppa e riesci anche a vincere la soddisfazione è tanta” dice Sofia, che raccoglie il 29° successo in Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Goggia, trionfo e coppa di superG “Questa vittoria è una liberazione”

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