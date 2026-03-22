Stasera la Fiorentina affronterà l’Inter in un match importante, con una formazione molto simile a quella che ha vinto contro la Cremonese. Kean sarà schierato come punto fermo in attacco, mentre Pongra e Ranieri occuperanno la linea difensiva. Vanoli si affiderà ai suoi giocatori più esperti per cercare di ottenere un risultato positivo contro i nerazzurri.

Sarà una Fiorentina molto simile a quella che ha battuto lunedì scorso la Cremonese nello scontro-salvezza quella che scenderà in campo questa sera nel big match contro l’Inter. Simile, appunto, ma non identica poiché la grande novità dell’undici di partenza che è pronto a varare Vanoli sarà Moise Kean in attacco. Il centravanti, appianate le divergenze per il cambio al 60’ durante la sfida di Conference con il Rakow, ha dato segnali di continuità nel corso delle ultime sedute al Viola Park pertanto non ci sono più dubbi che oggi il numero 20 tornerà a vestire la maglia da titolare anche in campionato, con l’obiettivo - magari - di vivere una notte da protagonista come quella dello scorso 6 febbraio, quando in poco più di un’ora di gioco (era il recupero di campionato dopo il malore di Bove) piazzò una doppietta ai nerazzurri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gli undici anti-nerazzurri. Kean punto fermo davanti. Pongra e Ranieri in difesa. Vanoli si affida ai suoi big

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