Gli studenti riaccendono i bolidi da museo

Gli studenti dell’istituto Montessori - Da Vinci hanno rimesso in moto due motori Demm, restaurati da loro stessi. Le operazioni di ripristino sono state condotte sotto la supervisione del docente Teylor Pucci e dei volontari dell’Asi locale, che hanno seguito i ragazzi nel lavoro. I motori, che appartengono a un’epoca passata, sono stati riaccesi e tornano a funzionare dopo il restauro.

I due vecchi motori Demm restaurati dai ragazzi dell’ istituto Montessori - Da Vinci sono tornati a rombare, sotto gli occhi del docente Teylor Pucci e dei volontari del distaccamento locale dell’Asi che hanno ‘guidato’ gli studenti durante le operazioni di ripristino. L’ultimo appuntamento del laboratorio si è svolto, giovedì scorso, all’interno degli spazi del museo Demm (nella foto) che celebrano la storia dei ciclomotori fabbricati a Porretta Terme, a partire dal dopoguerra. Al termine della cerimonia, uno dei due motori restaurati è stato ufficialmente consegnato a Bruno Giulianelli, amministratore delegato di Certina, per l’esposizione negli spazi aziendali, mentre l’altro rimarrà in dotazione all’istituto tecnico come prezioso esempio didattico del lavoro eseguito dagli studenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli studenti riaccendono i bolidi da museo Articoli correlati Pino Daniele riscoperto: libro inedito e concerto al Museo del Rock riaccendono l’interesse sul cantautore.Il Museo del Rock di Catanzaro ha vissuto una serata di grande affluenza ieri, 8 febbraio 2026, per un evento intitolato “Non solo blues”, che ha... Beato Angelico diventa un avatar: gli studenti trasformano il Museo di San Marco in videogiocoFirenze, 12 marzo 2026 – "In questa avventura e sfida tecnologica guidiamo gli studenti tra i chiostri e le celle affrescate dal Beato Angelico al... Una selezione di notizie su studenti riaccendono Temi più discussi: Gli studenti riaccendono i bolidi da museo; Scuola, i dati Invalsi riaccendono il dibattito: ragazze più forti in Italiano, ragazzi avanti in Matematica; L'IA mette le ali all'Università di Siena: Moonryde e Red Bull Basement accendono gli studenti; Paese Mio, proiezione di '40 secondi' e sguardo sul sociale per gli studenti a scuola di cinema. 'Evento formativo' ma è incontro per il Sì, gli studenti lo abbandonanoCredevano di partecipare a un 'evento formativo' super partes sul referendum gli studenti maturandi di alcune scuole superiori napoletane giunti ieri con i loro docenti a Castel Capuano: quando si son ... ansa.it Scuole allagate, gli studenti scioperano per freddo e gravi infiltrazioni. La preside: «Ci sono altri modi per far emergere i problemi»CAMPOSAMPIERO - Sono centinaia gli studenti del Newton Pertini (scuola superiore dai molti indirizzi, dallo scientifico alle scienze umane) che ieri mattina hanno deciso di non entrare in classe per ... ilgazzettino.it Allarme meningite in Inghilterra. Casi gravi e decessi tra studenti riaccendono la preoccupazione. Ma cosa sappiamo davvero del ceppo B e dei rischi Leggi l’articolo #Meningite #Salute #Prevenzione #Sanità - facebook.com facebook Le prime settimane di attivazione della carta docente 2026 riaccendono le criticità legate all’erogazione del bonus, con segnalazioni che arrivano soprattutto dai docenti con contratto al 30 giugno. x.com