Nel 1970 in Italia, un caso di cronaca nera divenne al centro dell’attenzione pubblica. Si trattava del delitto Casati Stampa, un episodio che portò alla luce una realtà nascosta sotto l’immagine di stabilità e ricchezza. La vicenda coinvolse personaggi e ambienti della borghesia, rivelando tensioni e contraddizioni di un’Italia in trasformazione.

Nel 1970 l’Italia fu scossa da un caso di cronaca nera che metteva in luce cosa si nascondesse sotto la superficie levigata del bel Paese, ossia il delitto Casati Stampa. Protagonisti, il marchese Camillo Casati e sua moglie, Anna Fallarino. Una volta ottenuto dalla Sacra Rota l’annullamento dei precedenti matrimoni, la coppia si dedicava a singolari procedure di piacere: il marchese amava filmare la consorte durante rapporti sessuali con altri uomini, dal marchese stesso selezionati e retribuiti. Una dark comedy anomala per il cinema italiano. Un film, adesso, in piena libertà, ne ripercorre l’evento e il senso. Il titolo è rivelatore, Gli occhi degli altri, diretto da Andrea De Sica, che lo ha scritto assieme a Gianni Romoli, abituale collaboratore di Ferzan Ozpetek, e Silvana Tamma. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Gli occhi degli altri e la crisi della borghesia, tra desideri sterili e fantasmi

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