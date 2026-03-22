Giunsero a Roma con una bomba puntuali e decisi A pensar male…talvolta si può anche indovinare

Due persone sono arrivate a Roma portando con sé una bomba, rispettando orari e modalità già viste in precedenti occasioni. La loro presenza è stata puntuale e determinata, seguendo un copione che si ripete spesso in situazioni analoghe. La sequenza di azioni e la tempistica adottata ricordano modalità già sperimentate in altri eventi pubblici di rilievo.

Cambiano i tempi, ma alcuni “rituali” sono messi in atto più o meno sempre nello stesso modo. Si aggiunga che la tempistica rispettata da gesta del genere, finora si è mantenuta molto dappresso a una sequenza già sperimentata in occasione di eventi pubblici importanti. Tra essi le convocazioni elettorali di ogni genere. Anche questa volta, qualche giorno prima che aprissero i seggi dove gli elettori avrebbero espresso il proprio consenso o lo avrebbero negato, in periferia di Roma, per mano di una coppia di anarchici già nota alle Forze dell’Ordine, è esplosa una bomba che quegli stessi dinamitardi stavano costruendo. Ci hanno rimesso entrambi la pelle, i bombaroli e dal punto di vista umano un fatto del genere non può che dispiacere. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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